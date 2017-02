ProUni 2017/1: link para consulta do resultado é retirado do ar

Em 06/02/2017 11h17, atualizado em 06/02/2017 11h49

Por Wanja Borges

Os candidatos do Programa Universidade para Todos (ProUni) 2017/1 que acessaram o site do programa por volta das 9h desta segunda-feira, 6 de fevereiro, se depararam com um comunicado sobre a liberação do resultado da primeira chamada.

Contudo, ao clicar em “ver resultado” ou “lista de selecionados”, os estudantes eram automaticamente direcionados para uma página com explicações sobre o funcionamento do Programa e, minutos depois, os botões foram substituídos pela mensagem “aguarde o resultado da 1ª chamada”.

Em contato realizado pelo Vestibular Brasil Escola, a Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Educação informou apenas que “a lista com o resultado não foi publicada ainda” e que “o sistema está sendo preparado para publicação da lista”.

Questionada sobre o horário correto de publicação do resultado, a equipe se restringiu à dizer que “conforme o edital, não há horário específico para publicação do resultado do ProUni, que ocorrerá no decorrer do dia”, sem fornecer detalhes sobre o problema técnico, que foi bastante repercutido nas redes sociais. Confira: