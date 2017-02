MEC libera primeira chamada do ProUni 2017/1

Em 06/02/2017 09h12, atualizado em 06/02/2017 09h12

Pré-selecionados têm até 13 de fevereiro para comprovar as informações prestadas na inscrição.

Por Wanja Borges

Foi publicada nesta segunda-feira, 6 de fevereiro, a primeira chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni) 2017/1. O resultado pode ser conferido na Página do ProUni, na Central de Atendimento, pelo telefone 0800-616161, e nas instituições de ensino participantes do programa.

Os classificados deverão comparecer à respectiva instituição até a próxima segunda-feira, 13, para comprovar as informações prestadas na ficha de inscrição. Os horários e locais devem ser consultados na própria instituição.

Eles deverão estar munidos dos documentos de identificação, inclusive dos membros do grupo familiar, além de comprovantes de residência; rendimentos; separação, divórcio ou óbito dos pais; pagamento de pensão alimentícia, ensino médio; professor de educação básica e/ou deficiência (veja aqui).

Um protocolo de recebimento da documentação é emitida pela instituição e entregue ao candidato, na ocasião. Algumas instituições poderão submeter os pré-selecionados, ainda, a um processo seletivo próprio. Neste caso, elas têm 24 horas para explicar formalmente a natureza e os critérios de aprovação.

Oportunidades

Uma segunda chamada será publicada em 20 de fevereiro com prazo até o dia 24 para comprovação de informações. Além disso, os interessados em participar da lista de espera podem manifestar interesse nos dias 7 e 8 de março. A lista será liberada para as instituições no dia 10 do mesmo mês e, neste caso, a comprovação acontece nos dias 13 e 14 de março.

A oferta é de 214.110 bolsas de estudos em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica. A expectativa do Ministério da Educação (MEC) é atender estudantes em 798 mantenedoras e mais de mil instituições de ensino superior.

Das bolsas oferecidas, 103.719 são integrais e voltadas para estudantes com renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio (R$ 1.405,50) por pessoa. Já as parciais somam 110.391 bolsas e contemplam participantes com renda familiar de até três salários mínimos (R$ 2.811).

ProUni

Puderam se inscrever no ProUni 2017/1 os brasileiros não portadores de diploma de curso superior, que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016 e cursado o ensino médio completo em escola de rede pública ou em colégio particular na condição de bolsista integral.

Os estudantes que cursaram o ensino médio parcialmente em escola pública e parcialmente em instituição privada como bolsista integral, pessoas com deficiência e professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, também foram aceitos.

Até as 14h do penúltimo dia de inscrições, 1.380.026 estudantes já haviam confirmado participação no programa, o equivalente a 2.666.825 inscrições. Mais informações podem ser obtidas no Edital ou pelo telefone 0800-616161.